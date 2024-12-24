«Уйдем от политики “латания дыр”. Чем в первую очередь займётся Иван Носков

Иван Носков — и.о. главы администрации Самары с середины ноября, но проблемами города занимается уже несколько месяцев. За это время проведены десятки встреч с горожанами, отмечены проблемные зоны, расставлены приоритеты в развитии. О своём видении управления городом-миллиоником, перспективах и планах он рассказал samara.aif.ru.
Особенности управления.
— Иван Николаевич, у вас большой опыт управления в государственных структурах. В чем сложность управления городом-миллионником?
— В любом городе есть свои особенности. В отличие от других населенных пунктов, в миллионнике просто масштаб другой — больше дорог, жителей, коммуникаций, социальных учреждений, спортивных объектов и культурных учреждений и так далее. Но и возможностей больше, как финансовых, так и организационных. А в целом, не сложно только тогда, когда ничего не делаешь.
— В Самаре есть исторический центр, спальные районы с плотной застройкой, окраины с ветхим и аварийным жильем и транспортными проблемами. Все они требуют быстрого решения и огромных финансовых средств. Как будут расставлены приоритеты, с учетом того, что всё равно где-то останутся недовольные?
— В первую очередь необходимо, чтобы человеку было комфортно дома — были свет, тепло, вода. Поэтому на первоначальном этапе необходимо выстроить диалог с ресурсоснабжающими компаниями, провести масштабную реконструкцию сетей. Второй важный момент — транспорт и дорожная инфраструктура. Начнем с основных дорог, с большим трафиком транспорта. Подчеркну, что дороги нужно делать комплексно, с тротуарами, освещением, озеленением. И в принципе, нужно уходить от политики «латания дыр» и авралов. Она ни к чему хорошему не приведет.
Улучшить жилищные условия.
— Реализация программы комплексного развития территорий (КРТ) идет с большими трудностями. Жители недовольны и тем, что дома признаются аварийными, и размером компенсации. Есть ли у вас инструменты решения этой проблемы?
— Не уверен, что проблема именно в жителях. Никто же в здравом уме не будет против улучшения жилищных условий? Встречался с самарцами, которые живут в новых микрорайонах, и проблема у них в другом — в отсутствии социальной инфраструктуры. Поэтому сейчас губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым все проекты КРТ, какие могли остановить — остановили. Это даст возможность найти территории для строительства соцучреждений — детских садов, школ, поликлиник. Согласитесь, есть разница между «человейником» без всякой инфраструктуры и новым микрорайоном, с новой школой, с детской поликлиникой, с магазинами в шаговой доступности. Что касается расселения, то я уже неоднократно говорил, что мы отстаем по программе переселения. В Самаре еще не расселены дома, признанные аварийными до 2017 года. Вместе с правительством Самарской области максимально ускоряем этот процесс, должны завершить до конца следующего года. Потом переходим к следующему этапу, будем расселять дома, признанные аварийными после 2017 года. Будет применен механизм, утвержденный в рамках новой программы расселения аварийного жилья, которая со следующего года войдет в нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Перспективы общественного транспорта.
— Какой вид городского общественного транспорта считаете перспективным в ближайшие годы?
— Самый перспективный — электротранспорт, как наземный, так и подземный. Уже в этом году на улицах Самары появятся три новых трамвая, значительно увеличим их количество в 2025 году. Для качественной перевозки горожан проводим капремонт трамваев и трамвайных путей. По мере обновления трамвайно-троллейбусного парка будем сокращать дублирующие автобусныемаршруты. Это и с точки зрения экологии важно, и разгрузит автомобильные дороги. Поступательно переходим на экологичный общественный транспорт. 10 декабря мы запустили в тестовом режиме на маршрут общественного транспорта электробус «Генерал». При поддержке правительства Самарской области прорабатываем кардинальные изменения в транспортной сфереСамары — на 22 маршрутах появятся новые автобусы. Жители должны с комфортом добираться до работы, дома и по своим делам. Мы стремимся создать современную и эффективную транспортную систему, которая будет служить людям, а не наоборот.
Главные точки роста.
— Как человек, имевший возможность ознакомиться с Самарой со стороны — скажите, какие точки роста вы бы наметили в ближайшие годы? Есть ли новые направления, с учетом опыта развития других городов?
— В целом, все основные точки роста я обозначил — ЖКХ, дороги, транспорт, жилищное строительство. Это в приоритете. Параллельно необходимо развивать исторический центр, это повысит поток туристов и даст возможность зарабатывать местному малому бизнесу, связанному со сферой гостеприимства. Опыт других городов мы с командой сейчас изучаем и анализируем. Возьмем или нет, будет зависеть от эффективности и необходимости именно для Самары. У нас есть много рекреационных территорий, которые можно, условно говоря, облагородить. Нужно сохранить парки и зеленые зоны. Наконец, Самара — это город трудовой доблести, неразрывно связанный с подвигом всего советского народа в годы Великой Отечественной войны. Эту память — в камне, в металле, в документах, в мемориалах — тоже нужно сохранить. Огромное внимание сейчас уделяем внешнему виду и состоянию домов в городе. Безусловно, самый сложный вопрос — капремонт многоквартирных домов. Планируем объемы капремонтов в Самаре наращивать каждый год.
О развитии туризма.
— Самара позиционируется как город-курорт, с богатой историей, развитой инфраструктурой и огромным потенциалом. Расскажите, планируется ли развивать туризм и увеличивать турпоток?
— Мы работаем над превращением Самары в доступный и привлекательный курорт на Волге, предлагая уникальное сочетание истории, природы и комфорта. Благоустраиваем общественные пространства, обновляем транспорт, привлекаем инвестиции и готовим кадры для этой перспективнойотрасли. Для эффективного развития туризма в Самаре создадим городской «Центр развития туризма». Он будет координировать работу всех участниковотрасли и заниматься продвижением города как туристического бренда. Это позволит системно подходить к развитию туризма, включая создание мастер-плана и формирование узнаваемого имиджа Самары.
У нас сильный и привлекательный сервис обслуживания: это и музеи, и театры, рестораны с уникальными концепциями, комфортабельные отели, широкий выбор развлечений для отдыхающих любого возраста. Мы считаем, что развитие туризма — это мощный двигатель экономики города. Наши инвестиции в инфраструктуру, сервис и подготовку кадров, уверен, принесут ощутимые результаты. За счет развития туристической отрасли ожидаем рост налоговых поступлений в региональный и местный бюджеты и увеличение занятости в сфере туризма. Ведь туризм — это не только привлечение гостей, но и создание новых рабочих мест, рост благосостояния жителей и процветание нашего города.
Самара спортивная- Самара космическая, туристическая, промышленная. А может ли Самара претендовать на статус спортивного центра России? Как планируется развитие спортивной инфраструктуры в городе, доступности для жителей?
— Самара должна стать не только туристическим, но и спортивным городом. В Самаре планируется развитие детского спорта с акцентом на два ключевых направления. В 2025 году начнётся проект по возведению футбольных полейна территории детских садов. Это позволит приобщить детей к спорту с раннего возраста. Проект по строительству бассейнов в школах расширит возможности для занятий спортом и обеспечит доступ к плаванию для школьников. Необходимо строить новые площадки, обновлять существующие и делать спорт доступнее абсолютно для всех возрастов. Наша цель — привлечь к регулярным занятиям спортом как можно больше жителей, создать все условия для занятий футболом, баскетболом, воркаутом и другими видами спорта, включая современные, такие как киберспорт и дрифт.