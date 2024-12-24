«Уйдем от политики “латания дыр”. Чем в первую очередь займётся Иван Носков

— Не уверен, что проблема именно в жителях. Никто же в здравом уме не будет против улучшения жилищных условий? Встречался с самарцами, которые живут в новых микрорайонах, и проблема у них в другом — в отсутствии социальной инфраструктуры. Поэтому сейчас губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым все проекты КРТ, какие могли остановить — остановили. Это даст возможность найти территории для строительства соцучреждений — детских садов, школ, поликлиник. Согласитесь, есть разница между «человейником» без всякой инфраструктуры и новым микрорайоном, с новой школой, с детской поликлиникой, с магазинами в шаговой доступности. Что касается расселения, то я уже неоднократно говорил, что мы отстаем по программе переселения. В Самаре еще не расселены дома, признанные аварийными до 2017 года. Вместе с правительством Самарской области максимально ускоряем этот процесс, должны завершить до конца следующего года. Потом переходим к следующему этапу, будем расселять дома, признанные аварийными после 2017 года. Будет применен механизм, утвержденный в рамках новой программы расселения аварийного жилья, которая со следующего года войдет в нацпроект «Инфраструктура для жизни».