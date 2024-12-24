Прокуратура через суд требует увольнения главы Краснокамска

Ранее прокуратура внесла думу представление с требованием рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий главы округа в связи с утратой доверия. Основанием для этого послужил ряд нарушений антикоррупционного законодательства, допущенных главой Краснокамского округа. В частности, прокуратура считает, что господин Быкариз не принял мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у находившегося в его непосредственном подчинении первого заместителя Антона Максимчука, который уволен в связи с утратой доверия. Соответствующая позиция подтверждена вступившим в законную силу решением суда.