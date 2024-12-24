Мэр обратился к воронежцам с важным сообщением перед Новым годом

Мэр Воронежа Сергей Петрин принял участие в акции МВД России #ЭтоНеШутки и поддержал полицию региона в борьбе с дистанционными мошенниками. Глава городской администрации пожелал воронежцам не попасться на удочку аферистов и сохранить сбережения не только в период предновогодних хлопот, но и в наступающем 2025-м. Видео опубликовала пресс-служба регионального ГУ МВД во вторник, 24 декабря.
— Уважаемые жители нашего любимого города! Я, как и многие из вас, обеспокоен ростом большого количества преступлений в сфере мошенничества. В текущем году, по данным регионального МВД, жители нашего региона перечислили более 2,2 млрд рублей на счета мошенников. В преддверии новогодних праздников, в этой новогодней суете, риски общения с мошенниками вырастают. Прошу вас быть максимально бдительными, не отвечать на незнакомые номера, не пользоваться непроверенными сайтами, — подчеркнул Сергей Петрин.
Глава администрации города обратил внимание воронежцев, что безобидное на первый взгляд сообщение, даже поступившее со знакомого номера, может содержать в себе вредоносные программы.
— Хочу уберечь вас и ваших близких от возможных потерь ваших денежных средств. Любое сообщение, любой звонок с просьбой продиктовать код из SMS должен вас насторожить. Уважаемые жители нашего города, хочу уберечь ваших и ваших близких от общения с мошенниками. Позаботьтесь о себе и постарайтесь не потерять ваши денежные средства не только в преддверии новогодних праздников, но и в наступающем 2025 году, — говорится в обращении Сергея Петрина.
Мошенники ежегодно активизируются в декабре, поскольку этот месяц обычно является самым популярным периодом продаж. Злоумышленники используют различные схемы, пока бдительность граждан снижена из-за предновогодних хлопот.