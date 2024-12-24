Мэр обратился к воронежцам с важным сообщением перед Новым годом

— Хочу уберечь вас и ваших близких от возможных потерь ваших денежных средств. Любое сообщение, любой звонок с просьбой продиктовать код из SMS должен вас насторожить. Уважаемые жители нашего города, хочу уберечь ваших и ваших близких от общения с мошенниками. Позаботьтесь о себе и постарайтесь не потерять ваши денежные средства не только в преддверии новогодних праздников, но и в наступающем 2025 году, — говорится в обращении Сергея Петрина.