Медведев возложил цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе

Памятник на обновлённой Советской площади Уфы открыли 11 октября 2022 года. Его автор — народный художник России Салават Щербаков. Скульптурную композицию посвятили воинам легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая совершала подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, и всем соотечественникам, отдавшим жизни за Родину, добавили региональные власти.