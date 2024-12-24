Медведев возложил цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе

«В Уфе заместитель председателя Совета безопасности страны, председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров возложили цветы к памятнику Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова», — говорится в сообщении.
Памятник на обновлённой Советской площади Уфы открыли 11 октября 2022 года. Его автор — народный художник России Салават Щербаков. Скульптурную композицию посвятили воинам легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая совершала подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, и всем соотечественникам, отдавшим жизни за Родину, добавили региональные власти.