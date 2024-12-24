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Метшин рассказал, какой видит Казань через 5 лет

В ближайшие пять лет может быть рассмотрен вопрос объединения муниципалитетов Казанской агломерации. За счет этого население столицы Татарстана вырастет до 2 млн человек.

Источник: Официальный портал администрации Казани

Таким видением ближайшего будущего Казани поделился ее мэр Ильсур Метшин, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа» во время подведения итогов 2024 года.

«Идеальный город в управлении — это двухмиллионный город. В следующие 5 лет должен рассматриваться вопрос объединения муниципалитетов».

заявил мэр

Он добавил, что в этом случае можно ожидать увидеть совершенно другой город. «Тот же Зеленодольск, десятки тысяч людей ездят туда-обратно. Но мы о них сейчас не думаем, как о своих, и то же самое с другими районами агломерации», — заключил мэр.