Метшин рассказал, какой видит Казань через 5 лет

Он добавил, что в этом случае можно ожидать увидеть совершенно другой город. «Тот же Зеленодольск, десятки тысяч людей ездят туда-обратно. Но мы о них сейчас не думаем, как о своих, и то же самое с другими районами агломерации», — заключил мэр.