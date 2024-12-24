Майя Санду вступила в должность президента Республики Молдова

Церемония инаугурации прошла во Дворце Республики в Кишиневе, на ней присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного суда, аккредитованные в Молдове иностранные дипломаты.
Совместное торжественное заседание Парламента Республики Молдова и Конституционного суда открыл спикер Игорь Гросу. После исполнения государственного гимна председатель Конституционного суда Домника Маноле зачитала решение о признании выборов действительными. Позже Майя Санду, положив руку на Конституцию, приняла присягу.
«Клянусь отдать все свои силы и умения будущему Республики Молдова, уважать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы».
После принесения присяги председатель Конституционного суда объявил, что с сегодняшнего дня президент Республики Молдова вступает в должность.
В своей речи Санду говорила, традиционно, о войне и кризисе. В самом начале речи она отметила, что свой новый мандат «принимает со смирением».
«Дорогие граждане нашей страны и всего мира, дорогие жители Молдовы! Сегодня я возвращаюсь к Вам с благодарностью и ответственностью. Вы дали мне уверенность продолжить путь, который мы начали вместе четыре года назад. Я принимаю этот новый мандат прежде всего со смирением, но также и с решимостью. Четыре года назад мы обещали хорошие времена. Это было искреннее обещание. Но времена оказались трудными, ограничительными».
Призвав граждан «двигаться веперед с уверенностью», Санду призвала не забывать, «что означает “Наша Молдова”: Наследие, Оптимизм, Борьба, Развитие, Организация, Воля и Амбиции!».
«Я, Парламент, Правительство приложу все усилия, но я приглашаю вас к великой национальной мобилизации, потому что, если мы не спасемся, никто не спасется. Давайте возьмемся за дело, как люди и как команда!» — сказала Майя Санду в своей инаугурационной речи.
После официальной церемонии во Дворце Республики Санду возложила цветы к памятнику Штефану чел Маре.
Майя Санду победила во втором туре президентских выборов, которые прошли в Молдове третьего ноября. Она обошла своего контркандидата Александра Стояногло, получив 55,33% голосов. Таким образом, она стала не только первой женщиной-президентом Молдовы, но и политиком, который получил подряд два президентских мандата в ходе всеобщих выборов.
Инаугурация Санду прошла в условиях введенного 16 декабря парламентом режима ЧП в области энергетики. Мера обусловлена прекращением Украиной транзита российского газа через свою территорию с 1 января 2025 года. В Молдове ожидаются веерные отключения электричества, правительство призвало граждан к экономии.
Между тем наиболее сильно прекращение транзита газа ударит по Приднестровью. Там режим ЧП в энергетике действует с 11 декабря, в регионе прошло уже несколько заседаний Совбеза, разработаны подробные шаги, связанные с энергетической безопасностью. В новый год жители Приднестровья войдут без горячей воды и отопления, если подача газа в регион прекратится.
На последней в уходящем году пресс-конференции Майя Санду обвинила российский концерн «Газпром» в невыполнении контрактных обязательств.