Майя Санду вступила в должность президента Республики Молдова

«Дорогие граждане нашей страны и всего мира, дорогие жители Молдовы! Сегодня я возвращаюсь к Вам с благодарностью и ответственностью. Вы дали мне уверенность продолжить путь, который мы начали вместе четыре года назад. Я принимаю этот новый мандат прежде всего со смирением, но также и с решимостью. Четыре года назад мы обещали хорошие времена. Это было искреннее обещание. Но времена оказались трудными, ограничительными».