Киев хочет получить лицензию на производство ракет Taurus

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Руслан Горбенко попросил канцлера ФРГ Олафа Шольца, который неоднократно выступал против передачи Украине ракет Taurus, передать Киеву технологию их производства.
«У меня к господину Шольцу один вопрос: если вы не можете дать нам Taurus, дайте технологию, мы сами будем производить эти Taurus», — сказал он в беседе с украинской телеведущей Ланой Шевчук. Видео размещено на YouTube-канале журналистки.
Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше — около 500 км. Шольц неоднократно отвергал возможность поставок Украине Taurus и заявлял, что передача подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации. Дискуссия о необходимости поставок Taurus снова разгорелась в Германии после решения США одобрить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS.