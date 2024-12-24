В Омской области началась ликвидация сельсоветов

Запуску этих мероприятий предшествовали выборы депутатов первого после старта муниципальной реформы созыва в том числе в Любинском районе Омской области, итоги которых подведены в понедельник, 16 декабря 2024 года. Выборы прошли еще в 6 районах Омской области. Ожидается, что к концу сентября 2025 года «первые созывы» должны получить все районы региона.