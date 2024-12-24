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В Омской области началась ликвидация сельсоветов

Как обратил внимание «СуперОмск», в регионе запущена процедура ликвидации сельсоветов.

Источник: Freepik

По наблюдениям «СуперОмска», по состоянию на вторник, 24 декабря 2024 года, объявлено о начале соответствующих мероприятий в отношении Советов Любинского городского, Красноярского городского, Любино-Малоросского, Большаковского, Протопоповского, Боголюбовского, Центрально-Любинского, Северо-Любинского, Новокиевского, Новоарханельского, Казанского, Замелетеновского, Увало-Ядринского, Камышловского и Пролетарского сельских поселений Любинского муниципального района Омской области.

Запуску этих мероприятий предшествовали выборы депутатов первого после старта муниципальной реформы созыва в том числе в Любинском районе Омской области, итоги которых подведены в понедельник, 16 декабря 2024 года. Выборы прошли еще в 6 районах Омской области. Ожидается, что к концу сентября 2025 года «первые созывы» должны получить все районы региона.

Во всех муниципальных образованиях упразднят сельсоветы, заменив их единым законодательным представительным органом власти.