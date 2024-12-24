СМИ раскрыли, как Украина планирует вернуть 10 млн беженцев

О планах Украины устранить «демографическую яму» с помощью возврата беженцев и эмигрантов сообщило испанское издание El Pais.
Источники издания рассказали, что пока в Киеве только изучают возможные способы, которые могли бы подстегнуть украинцев к переезду на родину. Способствовать возвращению беженцев могли бы правительства стран ЕС.
Если эти механизмы будут реализованы, то около 7 млн беженцев, скорее всего, вернутся на Украину. В Киеве признают, что до 3,3 млн человек так и останутся за границей.
Как сообщили «Ведомости», демографическая ситуация на Украине ухудшается с каждым годом. Еще в 1991 году уровень рождаемости в стране рухнул до 1,8 ребенка на одну женщину. Сейчас малочисленное поколение 90-х не может помочь Украине выбраться из демографической ямы. В 2023 году на одну женщину приходилось 0,7 ребенка, в 2024 году этот показатель, как ожидается, составит 0,6 ребенка на одну представительницу прекрасного пола.
В Германии украинцам, проживающим в западной части страны, уже начали отказывать в оформлении убежища в Евросоюзе. Такую же политику в отношении беженцев с Украины начали реализовывать и другие европейские государства. Украинцам предлагают возвращаться в западные регионы своей страны, которые находятся далеко от зоны боевых действий.