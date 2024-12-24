СМИ раскрыли, как Украина планирует вернуть 10 млн беженцев

Как сообщили «Ведомости», демографическая ситуация на Украине ухудшается с каждым годом. Еще в 1991 году уровень рождаемости в стране рухнул до 1,8 ребенка на одну женщину. Сейчас малочисленное поколение 90-х не может помочь Украине выбраться из демографической ямы. В 2023 году на одну женщину приходилось 0,7 ребенка, в 2024 году этот показатель, как ожидается, составит 0,6 ребенка на одну представительницу прекрасного пола.