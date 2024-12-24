Мэр Казани назвал «крутые» и «бомбические» локации для развития бизнеса в городе

«Портовая — это, поверьте мне, дай Бог, чтобы процентная ставка остыла, чтобы можно было убрать кредиты. Это будет очень достойная, хорошо продуманная не только картинка визуальная, там серьезнейшая проработка идет с учетом мирового опыта Мы же раньше, как [делали], фасад, скамеечки… Сейчас этого уже мало. Прорабатываются стандарты и по интересам людей, и по уровню кошелька и по всему», — подчеркнул мэр столицы Татарстана.