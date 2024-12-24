Метшин: Платные дороги-дублеры — это вынужденная необходимость

«А цена определяется сейчас вместе с Миндортрансом республики, оператором, которому поручено управлять этой дорогой. Будет запредельно высокая — дорога будет пустая, никто не будет ездить. Поэтому рынок этот отрегулируют. Но успешность этого проекта для нас архиважна, потому что тогда финансовая модель будет позволять смело приступать сразу не к одной стройке, а, допустим, к двум: и Оренбургский тракт, и арское направление вдоль железной дороги через Дербышки», — заключил Ильсур Метшин.