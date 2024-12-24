Путин включил в состав Госсовета врио губернаторов четырех регионов

«Внести в состав Государственного Совета Российской Федерации… следующие изменения: а) включить в состав Совета следующих лиц: Костюк М. Ф. — временно исполняющая обязанности Губернатора Еврейской автономной области; Первышов Е. А. — временно исполняющий обязанности Главы Тамбовской области; Слюсарь Ю. Б. — временно исполняющий обязанности Губернатора Ростовской области; Хинштейн А. Е. — временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области», — говорится в документе.