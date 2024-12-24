Путин включил в состав Госсовета врио губернаторов четырех регионов

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Госсовета РФ врио главы Тамбовской области Евгения Первышова, врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, врио губернатора Курской областей Александра Хинштейна и врио губернатора Еврейской автономной области Марию Костюк, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Внести в состав Государственного Совета Российской Федерации… следующие изменения: а) включить в состав Совета следующих лиц: Костюк М. Ф. — временно исполняющая обязанности Губернатора Еврейской автономной области; Первышов Е. А. — временно исполняющий обязанности Главы Тамбовской области; Слюсарь Ю. Б. — временно исполняющий обязанности Губернатора Ростовской области; Хинштейн А. Е. — временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области», — говорится в документе.
Кроме того, из состава Госсовета исключены экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев, экс-глава Тамбовской области Максим Егоров, бывший врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и бывший глава Коми Владимир Уйба.
«Наименование должности Шмакова М. В. изложить в следующей редакции: “президент Общероссийского союза “Федерация Независимых Профсоюзов России”, — добавляется в указе.