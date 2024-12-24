СВР сообщает, что Санду готовит военную операцию в Приднестровье: мнение политологов

Политолог Владимир Брутер в беседе с Life.ru отметил, что ситуация вокруг Приднестровья действительно складывается очень напряженная. Запад не оставляет надежд на ликвидацию пророссийской республики. При этом опасность для Приднестровья возрастает в связи с неудобной для России логистикой, считает эксперт. Повлиять на ситуацию в этом регионе РФ в текущей ситуации будет очень сложно.