СВР сообщает, что Санду готовит военную операцию в Приднестровье: мнение политологов

Президент Молдавии Майя Санду после совещания по вопросу энергоснабжения страны заявила о необходимости разработки плана военной операции в Приднестровье. Такую информацию сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации. Кроме того, в спецслужбе отметили, что Санду приказала подготовить и план силового захвата Молдавской ГРЭС.
Такие меры молдавский президент может предпринять на фоне появлении информации о прекращении поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года. Последний шаг угрожает стране энергетическим коллапсом, что приведет к резкому недовольству существующей властью.
В то же время руководитель кабинета президента Молдавии Адриан Бэлуцел заявил о несоответствии действительности информации о подготовке Кишиневом военной операции в Приднестровье. Он утверждает, что молдавские власти твердо придерживаются курса на мирное разрешение приднестровского вопроса.
Политолог Владимир Брутер в беседе с Life.ru отметил, что ситуация вокруг Приднестровья действительно складывается очень напряженная. Запад не оставляет надежд на ликвидацию пророссийской республики. При этом опасность для Приднестровья возрастает в связи с неудобной для России логистикой, считает эксперт. Повлиять на ситуацию в этом регионе РФ в текущей ситуации будет очень сложно.
Фактически Санду переходит к тактике шантажа России, отметил политолог Александр Перенджиев в беседе с News.ru. Он считает, что кто-то подтолкнул президента Молдавии требовать от России поставок газа, угрожая в случае отказа атаковать Молдавскую ГРЭС. В действиях молдавского лидера эксперт видит происки Запада, заинтересованного в создании новых очагов нестабильности у российских рубежей.