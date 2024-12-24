Путин включил Хинштейна и других губернаторов в состав Госсовета

Госсовет РФ является конституционным государственным органом, формируемым президентом, сейчас в его рамках действует 21 комиссия по разным направлениям социально-экономического развития. Эти комиссии анализируют практики государственного и муниципального управления в соответствующей сфере и готовят предложения по их совершенствованию. Также они оценивают результаты реализации федеральных и региональных проектов, координируют деятельность, связанную с проведением научно-исследовательских работ и подготовкой целевых программ.