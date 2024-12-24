Путин включил Хинштейна и других губернаторов в состав Госсовета

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин включил назначенных этой осенью и зимой губернаторов четырех российских регионов в состав Государственного совета РФ.
Согласно указу главы государства, опубликованному на портале правовой информации, туда вошли: врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.
Госсовет РФ является конституционным государственным органом, формируемым президентом, сейчас в его рамках действует 21 комиссия по разным направлениям социально-экономического развития. Эти комиссии анализируют практики государственного и муниципального управления в соответствующей сфере и готовят предложения по их совершенствованию. Также они оценивают результаты реализации федеральных и региональных проектов, координируют деятельность, связанную с проведением научно-исследовательских работ и подготовкой целевых программ.