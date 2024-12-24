Путин посетил Эрмитаж

В зале Юпитера Путин осмотрел шедевры императорских ювелиров Иеремии Позье и Луи-Давида Дюваля после комплексной реставрации. В коллекции представлены пять мушечниц и табакерок, украшенных бриллиантами и сапфирами, и несколько букетов, выполненных из драгоценных камней. Эти предметы ювелирного искусства пользовались большой популярностью Российского императорского двора.