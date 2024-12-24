Путин посетил Эрмитаж

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Государственный Эрмитаж и в сопровождении директора музея Михаила Пиотровского осмотрел несколько залов Нового Эрмитажа.
Глава государства посетил, в том числе, зал Диониса, «Римский дворик», зал Юпитера, зал Большой вазы и Двадцатиколонный зал. В ходе экскурсии главе государства показали статую «Венеры Таврической» — римской реплики середины II века с греческого оригинала, а также античную бронзовую статую богини победы Виктории, обнаруженную вблизи итальянского селения Кальватоне.
В зале Юпитера Путин осмотрел шедевры императорских ювелиров Иеремии Позье и Луи-Давида Дюваля после комплексной реставрации. В коллекции представлены пять мушечниц и табакерок, украшенных бриллиантами и сапфирами, и несколько букетов, выполненных из драгоценных камней. Эти предметы ювелирного искусства пользовались большой популярностью Российского императорского двора.
Главе государства также рассказали о еще одном шедевре коллекции музея — чернолаковой гидрии «Царица ваз». Эта крупная ваза украшена рельефными фигурами, изображающими богиню плодородия Деметру, ее дочь Персефону, бога виноделия Диониса, Афину, Артемиду, Афродиту и других божеств. В Двадцатиколонном зале Эрмитажа президенту продемонстрировали новый элемент экспозиции — тактильную копию «Царицы ваз». Макет представлен в рамках продолжения инклюзивной программы «Искусство в ощущениях». Экспонат повторяет рельеф, форму и цветовые особенности оригинала.
Путину рассказали, что посетителям Главного музейного корпуса доступны тактильные копии и других античных произведений. Все они сопровождаются экспликациями на шрифте Брайля.