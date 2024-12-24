Спрос растёт, но обеспечиваем себя всего на 40%: Беспрозванных — о курятине

В ближайшие годы в регионе появится два крупных птицеводческих комплекса. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на расширенном заседании Заксобрания в БФУ во вторник, 24 декабря.
«Ежегодно растёт спрос на мясо птицы, где самообеспеченность у нас всего 40%. Поэтому планируем поддержать строительство двух птицеводческих комплексов и завода по переработке», — заявил губернатор.
Беспрозванных подчеркнул, что в целом область полностью обеспечивает себя мясом. Такие показатели достигаются за счёт свинины.
В ближайшие пять лет в области будут выращивать больше овощей, что поможет сдержать рост цен.