Лукашенко: из традиций складывается история любого суверенного и независимого государства

«Именно с такой главной, на мой взгляд, идеей я и пришел в большую политику давным-давно: сохранить преемственность. Была внутренняя уверенность в правоте этого курса, и был запрос общества. Поэтому была поддержка со стороны народа, — сказал Александр Лукашенко. — Потому что каждый здравомыслящий гражданин понимал простую истину: нам, белорусам, как минимум не надо бороться за право строить свое государство. Но стоит забыть или предать тех, кто прошел этот путь, придется начинать сначала. И что самое страшное (сегодня вы это уже видите), возможно, придется начинать сначала с оружием в руках. Не дай бог».