Лукашенко: из традиций складывается история любого суверенного и независимого государства

«Для меня крайне важно, чтобы вы, находясь здесь среди людей разных возрастов, статусов, должностей почувствовали суть уклада нашего общества, где все равны в своих возможностях. Где смена поколений строится на уважении исторических достижений народа и обязательно — на преемственности», — подчеркнул глава государства.
«Именно с такой главной, на мой взгляд, идеей я и пришел в большую политику давным-давно: сохранить преемственность. Была внутренняя уверенность в правоте этого курса, и был запрос общества. Поэтому была поддержка со стороны народа, — сказал Александр Лукашенко. — Потому что каждый здравомыслящий гражданин понимал простую истину: нам, белорусам, как минимум не надо бороться за право строить свое государство. Но стоит забыть или предать тех, кто прошел этот путь, придется начинать сначала. И что самое страшное (сегодня вы это уже видите), возможно, придется начинать сначала с оружием в руках. Не дай бог».
«Вот такая правда жизни и философия успеха: хочешь подняться еще выше — не ломай выстроенную до тебя поколениями опору. Опирайся на нее и иди вперед», — заявил белорусский лидер.
Он заметил, что столь серьезный разговор в праздничных декорациях может показаться неуместным. «Но декорации всегда временны. А момент, в котором вы находитесь, имеет фундаментальное значение. Для кого-то он может оказаться судьбоносным», — сказал Президент.
Говоря про бал, Александр Лукашенко рассказал немного об истории его проведения и о том, почему на это мероприятие пригласили молодежь. «Я пригласил вас сюда для того, чтобы вы яркими красками нарисовали еще одну страницу своей жизни», — сказал он.
Александр Лукашенко уверен, что, глядя на фотографии после бала, его участники еще долго будут вспоминать эти моменты, а через несколько лет смогут рассказать об этом и своим детям.
Само же мероприятие в свое время начиналось с предложения провести в Минске на этой площадке Венский бал. «Я тогда подумал: “Ну, а почему кто-то должен сюда приехать и создать нам такой праздник? Мы должны это сделать сами”. И мы сделали. Вот уже который год мы собираемся в канун Нового года и проводим этот праздник вместе. Это стало традицией. Это символично. Запомните, из этого складывается история любого государства — суверенного и независимого», — рассказал глава государства.