Экс-премьер Молдавии призвал провести процедуру импичмента Санду

Санду во вторник принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии.
«Двадцать четвертого декабря нелегитимность президента Санду стала фактом. Можем, к сожалению, сказать, что власть сегодня захвачена в Молдове, а страна, по сути, оккупирована людьми, которым граждане Молдовы не доверяют. У Молдовы будущего не может быть с нелегитимным президентом. Несмотря на то, что сегодня президент нелегитимный, мы должны провести процедуру импичмента по всем правилам», — написал Тарлев в своем Telegram-канале.
Он выразил надежду на то, что Санду в ближайшее время уйдет сама и не будет цепляться за власть всеми путями. «Это будет лучшим подарком для молдавского народа и необходимым условием для развития государства», — подчеркнул политик.
Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию «Действие и солидарность» (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как её соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду — 48,81%.Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок «Победа» отказались признавать итоги выборов.