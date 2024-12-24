Экс-премьер Молдавии призвал провести процедуру импичмента Санду

«Двадцать четвертого декабря нелегитимность президента Санду стала фактом. Можем, к сожалению, сказать, что власть сегодня захвачена в Молдове, а страна, по сути, оккупирована людьми, которым граждане Молдовы не доверяют. У Молдовы будущего не может быть с нелегитимным президентом. Несмотря на то, что сегодня президент нелегитимный, мы должны провести процедуру импичмента по всем правилам», — написал Тарлев в своем Telegram-канале.