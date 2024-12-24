Появление укрытий в Шилово прокомментировали воронежские власти

Кроме того, администрация Воронежа также не устанавливала укрытия в микрорайоне Шилово. Сегодня в социальных сетях появилось видео с большегрузом, который везет бетонную конструкцию. Кадры сняли в микрорайоне Шилово, жители сообщили, что укрытие будет установлено рядом с одной из остановок общественного транспорта. На данный момент официального подтверждения этой информации нет.