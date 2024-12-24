Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появление укрытий в Шилово прокомментировали воронежские власти

В пресс-службе правительства Воронежской области прокомментировали публикацию об установке укрытий в воронежском микрорайоне Шилово. Там пояснили, что на данный момент решений об установке укрытий в Воронежской области правительство региона не принимало.

Кроме того, администрация Воронежа также не устанавливала укрытия в микрорайоне Шилово. Сегодня в социальных сетях появилось видео с большегрузом, который везет бетонную конструкцию. Кадры сняли в микрорайоне Шилово, жители сообщили, что укрытие будет установлено рядом с одной из остановок общественного транспорта. На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, в выходные стало известно, что укрытия появились в поселке Ямное Рамонского района. Там установили пять укрепленных конструкций.