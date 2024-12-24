Лукашенко сказал, на чем строится смена поколений в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время новогоднего бала для молодежи во Дворце Независимости, который проходит 24 декабря 2024 года, сказал, на чем строится смена поколений в Беларуси, пишет БелТА.
Глава государства, обращаясь к молодежи, сказал, что для него крайне важно, чтобы, находясь среди людей разных возрастов, статусов, должностей молодые люди почувствовали суть уклада белорусского общества, где все равны в своих возможностях.
— Где смена поколений строится на уважении исторических достижений народа и обязательно — на преемственности, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что именно с такой главной, на его взгляд, идеей он и пришел в большую политику давным-давно: сохранить преемственность. Он отметил, что была как внутренняя уверенность в правоте данного курса, так и запрос общества. Лукашенко обратил внимание на то, что поэтому была поддержка со стороны народа:
— Потому что каждый здравомыслящий гражданин понимал простую истину: нам, белорусам, как минимум не надо бороться за право строить свое государство.
Глава государства акцентировал внимание на том, что как только стоит забыть или же предать тех, кто прошел указанный путь, то придется начинать сначала.
— И что самое страшное (сегодня вы это уже видите), возможно, придется начинать сначала с оружием в руках. Не дай бог, — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко отметил, что вот такая правда жизни и философия успеха, добавив, что, если хочешь подняться выше, то не стоит ломать выстроенную до тебя поколениями опору.
— Опирайся на нее и иди вперед.
Президент уточнил, что такой важный разговор в праздничных декорациях может показаться неуместным, однако декорации всегда временны.
— А момент, в котором вы находитесь, имеет фундаментальное значение. Для кого-то он может оказаться судьбоносным, — заявил глава государства.
Ранее пресс-секретарь Песков раскрыл план встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко на горнолыжном курорте «Игора».
Тем временем Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз товаров Liqui Moly и Nivea до конца 2025.