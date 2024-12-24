Лукашенко сказал, на чем строится смена поколений в Беларуси

Президент подчеркнул, что именно с такой главной, на его взгляд, идеей он и пришел в большую политику давным-давно: сохранить преемственность. Он отметил, что была как внутренняя уверенность в правоте данного курса, так и запрос общества. Лукашенко обратил внимание на то, что поэтому была поддержка со стороны народа: