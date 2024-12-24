Белорусские чиновники участвуют в новогоднем балу во Дворце Независимости, который проходит во вторник, 24 декабря.
Согласно опубликованным фото БелТА, в балу принимают участие государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, заместитель главы Администрации президента Владимир Перцов.
Также в мероприятии участвуют министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, министр культуры Руслан Чернецкий.
Белорусские чиновники принимают участие в новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости. Фото: БелТА Белорусские чиновники принимают участие в новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости. Фото: БелТА.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на чем строится смена поколений в Беларуси.
Кроме того, глава государства отправил в дом милосердия на Рождество сыры, колбасы, мед, а еще картошку и яблоки со своего подворья.
Также мы писали, что пресс-секретарь Песков раскрыл план встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко на горнолыжном курорте «Игора».