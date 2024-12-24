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Губернатор Алексей Беспрозванных назначил место и время встречи с жителями Балтийска

Глава региона готов ответить на вопросы и выслушать жалобы.

Источник: РИА "Новости"

Заседание областного правительства, как и планировали, проведут 25 декабря в Балтийске — оно будет полностью посвящено проблемам муниципалитета. Перед встречей с чиновниками губернатор Алексей Беспрозванных решил пообщаться с местными жителями. Он пригласил желающих на встречу. Анонс размещен в телеграм-канале губернатора.

«Приглашаю вас в 15:00 в Культурно-молодежный центр на Ленинградской, 2. Буду рад ответить на ваши вопросы, обсудить планы», — написал глава региона.

Напомним, в Калининградской области продолжается практика выездных заседаний правительства, когда совещание полностью посвящают какому-то муниципалитету.