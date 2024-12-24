Губернатор Алексей Беспрозванных назначил место и время встречи с жителями Балтийска

Заседание областного правительства, как и планировали, проведут 25 декабря в Балтийске — оно будет полностью посвящено проблемам муниципалитета. Перед встречей с чиновниками губернатор Алексей Беспрозванных решил пообщаться с местными жителями. Он пригласил желающих на встречу. Анонс размещен в телеграм-канале губернатора.