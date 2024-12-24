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Текслер назначил своих представителей на конкурс по выборам главы Карабаша

Стали известны имена членов конкурсной комиссии по выборам мэра Карабаша.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил трех своих представителей на выборах главы Карабаша. Они войдут в состав конкурсной комиссии. Постановление об этом опубликовано на портале правовой информации.

— Назначить членами конкурсной комиссии для проведения отбора кандидатур на должность главы Карабашского городского округа следующих лиц: вице-губернатор Челябинской области Роман Воллерт, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Александр Зацепин и заместитель председателя законодательного собрания области Павел Кислелев, — указано в постановлении.

Всего в состав конкурсной комиссии войдут шесть человек. Одна половина представляет правительство региона, а другая — депутатов горсобрания.

На конкурс по выборам мэра Карабаша подали заявки три кандидата. За должность поборются заместители главы города Павел Титов и Елена Шарлоимова, начальник отдела по имуществу и земельным отношениям Людмила Коробова. Победителей конкурса определят 15 января, а депутаты горсобрания из их числа выберут нового мэра.