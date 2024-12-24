Текслер назначил своих представителей на конкурс по выборам главы Карабаша

На конкурс по выборам мэра Карабаша подали заявки три кандидата. За должность поборются заместители главы города Павел Титов и Елена Шарлоимова, начальник отдела по имуществу и земельным отношениям Людмила Коробова. Победителей конкурса определят 15 января, а депутаты горсобрания из их числа выберут нового мэра.