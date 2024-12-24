Беспрозванных назвал одной из целей — удвоение роста ВРП

Беспрозванных заявил о необходимости увеличения инвестиций не менее чем в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом. Льготные займы будут предоставлены для реализации новых инвестиционных проектов в приоритетных видах деятельности, но поддержка бизнеса и инвесторов будет индивидуальной. К 2030 году правительство региона попытается реализовать более 500 инвестиционных проектов на сумму около 700 млрд рублей.