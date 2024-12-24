Беспрозванных назвал одной из целей — удвоение роста ВРП

«Новые вызовы и ограничения требуют нестандартных решений и инструментов», — сказал Беспрозванных, добавив, что проводится инвентаризация мер поддержки бизнеса. Он также предложил «перезагрузить» Особую экономическую зону региона, но сделать это совместно с предпринимательским сообществом.
Беспрозванных заявил о необходимости увеличения инвестиций не менее чем в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом. Льготные займы будут предоставлены для реализации новых инвестиционных проектов в приоритетных видах деятельности, но поддержка бизнеса и инвесторов будет индивидуальной. К 2030 году правительство региона попытается реализовать более 500 инвестиционных проектов на сумму около 700 млрд рублей.
Субсидии и займы на поддержку экономического роста и инвестиций составят 7,7 млрд рублей в 2025 году. 24 млрд рублей субсидий направят на поддержку рынка труда.
«Возможность привлечения новых инвесторов во многом связана с развитием промышленной инфраструктуры. Особую роль в этом играют индустриальные парки. Будем модернизировать инфраструктуры уже действующих парков, так и создавать новые. Например, индустриальный парк в Гусевском городском округе. Кроме этого, в планах — создание IT-парка и парка по беспилотным системам. Подготовительную работу уже проводим», — отметил губернатор Калининградской области.
Малое и среднее предпринимательство составляет более трети валовой добавленной стоимости и 40% экономически активного населения. Сильные стороны малого и среднего бизнеса: торговля, сфера услуг, турбизнес, отметил Беспрозванных, указав, что необходимо существенно увеличить долю производственного сектора и высокотехнологичных компаний в малом и среднем бизнесе.
Поддержка бизнеса будет сосредоточена на площадке регионального Центра «Мой бизнес». В 2025 году выделят 300 млн рублей на поддержку социального предпринимательства и малых форм хозяйствования на селе. Цель в промышленности до 2030 года: выйти на докризисный уровень и обеспечить рост в 40% к уровню 2022 года.
«Безусловно, продолжим поддерживать действующие предприятия и их проекты. В их числе группа компаний “Автотор”, которая планирует к 2028 году построить 12 заводов. Будем помогать промышленным предприятиям через региональный Фонд развития промышленности, в который в следующем году поступят еще 300 млн рублей федеральных средств».