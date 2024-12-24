В Волгоградской области отправлены в отставку два чиновника

24 декабря стало известно, что временно исполнять обязанности председателя областного комитета соцзащиты населения будет Ольга Васильева, ранее она трудилась в должности заместителя.
Вместо Марины Морозовой руководить комитетом сельского хозяйства будет Максим Долгов. В его активе — большой опыт работы в аграрном секторе региона, он имеет степень кандидата сельскохозяйственных наук. До сегодняшнего дня Долгов работал руководителем волгоградского филиала Россельхозцентра.
Назначен также временно исполняющий обязанности председателя областного комитета образования и науки, им стал Александр Калинин. Ранее он возглавлял Волгоградский социально-педагогический колледж. Напомним, прежний руководитель комитета Лариса Савина пошла на повышение — стала заместителем губернатора по социальным вопросам.