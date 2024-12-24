В Волгоградской области отправлены в отставку два чиновника

Назначен также временно исполняющий обязанности председателя областного комитета образования и науки, им стал Александр Калинин. Ранее он возглавлял Волгоградский социально-педагогический колледж. Напомним, прежний руководитель комитета Лариса Савина пошла на повышение — стала заместителем губернатора по социальным вопросам.