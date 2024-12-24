МИД Румынии рекомендовал гражданам избегать поездок в Россию

В сообщении отмечается, что такое решение было принято с учетом нынешнего геополитического контекста и развития ситуации с безопасностью в регионе.
«Принимая во внимание текущий геополитический контекст и региональные события в сфере безопасности, а также ограничения, введенные Российской Федерацией на выдачу виз европейским гражданам, МИД повторяет свою настоятельную рекомендацию избегать всех поездок на территорию этой страны, не связанных с необходимостью, особенно в отношении мероприятий, предполагающих длительное пребывание, таких как академическая деятельность».
Среди прочего ведомство порекомендовало согражданам, которые уже находятся на территории России, «избегать мест публичных собраний или больших скоплений людей».
МИД Румынии также обращает внимание на «потенциальные риски, которым могут подвергнуться румынские граждане в случае возникновения непредвиденных ситуаций», в числе которых названо "одностороннее изменение условий пребывания российскими властями.