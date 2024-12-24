МИД Румынии рекомендовал гражданам избегать поездок в Россию

«Принимая во внимание текущий геополитический контекст и региональные события в сфере безопасности, а также ограничения, введенные Российской Федерацией на выдачу виз европейским гражданам, МИД повторяет свою настоятельную рекомендацию избегать всех поездок на территорию этой страны, не связанных с необходимостью, особенно в отношении мероприятий, предполагающих длительное пребывание, таких как академическая деятельность».