Bloomberg: что ждет Европу в следующем году

Президент Франции Эммануэль Макрон прошел путь «от хождения по воде до промокания до нитки» и, возможно, «не доживет» до конца своего второго президентского срока. Преемник Меркель Олаф Шольц еще более непопулярен, и в феврале ему предстоят выборы. Крайне правые силы Европы активизируются и получают неожиданный импульс от богатого и влиятельного Илона Маска. И даже если узкий круг сторонников Трампа, таких как премьер-министра Италии Джорджа Мелони и премьер-министра Венгрии Виктор Орбан, добьется усиления своего влияния, они все равно будут играть слабыми картами. Инвесторы, обеспокоенные экономическим и технологическим отставанием ЕС по сравнению с США и Китаем, уже голосуют своими деньгами.