Bloomberg: что ждет Европу в следующем году

После COVID-19 и начала боевых действий на Украине Европу ждет очередной экзистенциальный шок в лице Дональда Трампа. Сочетание меркантилизма и лозунга MAGA («Вернем Америке былое величие». — Прим. ред.) навредит Европе в разных сферах — от торговли до обороны и технологий, но, возможно, также выведет европейцев из состояния типичного самодовольства, говорится в статье.
Поэтому справиться с ним Трампу как раз плюнуть. Избранный президент предпочитает действовать быстро, оказывать давление и вести двусторонние переговоры. Еще до возвращения в Белый дом он нажимает на Владимира Зеленского, вынуждая того заключить сделку с Владимиром Путиным и положить конец конфликту на Украине. Он угрожает союзникам введением 10%-ных пошлин для устранения глубоко укоренившихся претензий к торговле.
Совокупный эффект приведет к появлению дилеммы безопасности на востоке Европы, поскольку оборона ЕС совершенно не готова компенсировать разворот США в сторону Азии и сокращение валового внутреннего продукта ЕС, по оценкам Citigroup Inc., на 0,3% к 2026 году в случае введения торговых пошлин.
Слабеет и единство, объединяющее Европу. В отличие от первого президентского срока Трампа, который создал замечательный образ Ангелы Меркель и ее партнеров по «Большой семерке», смотрящих сверху вниз на непокорного американского президента, список лидеров, способных сейчас сплотить силы на фоне разрушающихся трансатлантических отношений, невелик.
Президент Франции Эммануэль Макрон прошел путь «от хождения по воде до промокания до нитки» и, возможно, «не доживет» до конца своего второго президентского срока. Преемник Меркель Олаф Шольц еще более непопулярен, и в феврале ему предстоят выборы. Крайне правые силы Европы активизируются и получают неожиданный импульс от богатого и влиятельного Илона Маска. И даже если узкий круг сторонников Трампа, таких как премьер-министра Италии Джорджа Мелони и премьер-министра Венгрии Виктор Орбан, добьется усиления своего влияния, они все равно будут играть слабыми картами. Инвесторы, обеспокоенные экономическим и технологическим отставанием ЕС по сравнению с США и Китаем, уже голосуют своими деньгами.
Впрочем, среди мрака почти всегда можно увидеть проблеск света.
Это значит, что необходимо искать «пряники», которые можно было бы упреждающе предложить Трампу, чтобы сбалансировать профицит сальдо торгового баланса ЕС в экономических отношениях с США в размере 201,6 млрд долларов (например, увеличить закупки энергоносителей, товаров и оружия), и ответные тарифные «кнуты». Это будет нелегко, учитывая масштаб того, что Трамп называет «колоссальным дефицитом», но все же выполнимо.
Что касается безопасности, то по-настоящему готовая к обороне Европа все еще кажется отдаленной перспективой даже с учетом самого масштабного конфликта на европейской земле с 1945 года. Однако и здесь размер ее рынка может сыграть свою роль, когда за столом переговоров речь зайдет о судьбе Украины.
Помимо выполнения существующих обязательств в размере 241 млрд евро (250,7 млрд долларов), Европа также может разыграть карту в виде замороженных российских резервов на сумму около 300 млрд долларов. Их, по мнению Лорана, можно «творчески» использовать для помощи Киеву без полной конфискации.
Налаживание более тесных связей с Великобританией, логичным партнером ЕС по обороне, несмотря на негативные последствия Brexit, тоже может сыграть на руку Европе, пока британский премьер-министр Кир Стармер ищет поддержки в борьбе с «технологически-промышленно-тарифным комплексом» Трампа. Однако фото со встречи Илона Маска в Мар-а-Лаго с Найджелом Фараджем и Ником Кэнди из британской партии Reform UK, которую Маск, возможно, финансирует, не должно стать новым определением «особых отношений» США и Великобритании, предупреждает Лоран.
Наконец, европейская экономика, если ей удастся избежать окончательного упадка, может послужить связующим звеном между тем, что нужно Европе, и тем, чего хочет Трамп, — более автономным и устойчивым континентом, движимым собственными потребителями, а не экспортом в Китай или импортом российского газа.
Недавние рекомендации Марио Драги и Энрико Летты указывают путь к устранению бюрократической волокиты, сокращению разрозненности и укрупнению компаний во фрагментированных секторах, таких как телекоммуникационный. Снижение процентных ставок Европейским центральным банком может простимулировать спрос и восстановить подорванное доверие потребителей и бизнес-кругов. Возможно, даже Европа сможет перенять с пользой для себя некоторые элементы MAGA — от дебюрократизации до противодействия недобросовестной торговой практике Китая.
Использование этих возможностей будет зависеть от того, не усилится ли политическая нестабильность в центре Европы. Но есть по крайней мере одна причина для оптимизма: нынешний фаворит на пост преемника Шольца в Германии — Фридрих Мерц — может стать ключом к разблокированию, по оценкам UBS, примерно 0,7% ВВП в виде дополнительных расходов путем реформирования столь критикуемого долгового тормоза. Тем не менее, учитывая то, что происходит во Франции, осторожность оправдана.
Возможно, лучшее, что можно сказать о 2025 годе для Европы, — это то, что ожидания вряд ли могут быть еще хуже. Хотя настроение самого Трампа и благосостояние американских потребителей будут определять, куда попадут его удары, европейцы не должны забывать и о своей собственной ограниченной способности парировать их.