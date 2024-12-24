Посланник Трампа по Украине исключил повторение минских соглашений

Еще до победы Трампа на выборах в США Financial Times со ссылкой на советников республиканца писала, что политик может предложить план, который станет «переосмыслением» минских соглашений, но будет предусматривать механизмы принуждения и наказания за срыв договоренностей. Трамп не раз заявлял о планах прекратить военную помощь Киеву и начать переговорный процесс, но в декабре Financial Times сообщила, что его позиция по вопросу поставок оружия поменялась и США будут продолжать их при Трампе.