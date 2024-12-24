WP: Байден перед уходом собирается ввести масштабные санкции против энергетики РФ

Под конец своего правления президент США Джо Байден планирует ввести против России новые санкции для усиления позиций Украины на грядущих переговорах об урегулировании конфликта. На этот раз они коснутся энергетического сектора и, в частности, «теневого флота» танкеров, перевозящих российские нефть и газ. Как отмечает The Washington Post, это может навредить экономике самих США из-за предполагаемого роста цен на топливо внутри страны. Разбираться с подобными последствиями придется уже новому президенту Дональду Трампу.