Кондратьев сообщил о создании еще 4 охраняемых природных территорий на Кубани

С 2016 года Краснодарский край активно занимается созданием объектов особо охраняемых природных территорий. За это время площадь природно-заповедного фонда увеличилась на 27%. В 2024 году статус особо охраняемой территории также получил государственный природный ландшафтный заказник Хребет Семисам, который находится в районе Новороссийска. В рамках работы этого заказника осуществляется поддержание экологического равновесия на черноморском побережье, проводятся исследования и мероприятия по восстановлению лесов.