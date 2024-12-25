Кондратьев сообщил о создании еще 4 охраняемых природных территорий на Кубани

Вениамин Кондратьев сообщил о создании еще четырех охраняемых природных территорий в Краснодарском крае. С учетом этих нововведений, в регионе теперь насчитывается 457 таких объектов. Губернатор поделился информацией об организации комплексов регионального значения в Геленджике. Общая площадь четырех новых созданных охраняемых зон в Геленджике превышает 3 тысячи гектаров. В этих территориях произрастают массивы пицундской сосны и другие виды, характерные для черноморской флоры.
«Добавили к ним еще четыре в окрестностях города-курорта Геленджик. Это прибрежный природный комплекс “Южно-Геленджикский”, а также памятники природы “Баркова дача”, “Джанхотский бор сосны пицундской” и “Щель Церковная”. Статус ООПТ обеспечивает защиту от застройки и вырубки, помогает сберечь экосистему с редкими краснокнижными животными и растениями, — сказал Вениамин Кондратьев.
С 2016 года Краснодарский край активно занимается созданием объектов особо охраняемых природных территорий. За это время площадь природно-заповедного фонда увеличилась на 27%. В 2024 году статус особо охраняемой территории также получил государственный природный ландшафтный заказник Хребет Семисам, который находится в районе Новороссийска. В рамках работы этого заказника осуществляется поддержание экологического равновесия на черноморском побережье, проводятся исследования и мероприятия по восстановлению лесов.
Кубань занимает одно из ведущих мест в России по количеству созданных охраняемых природных объектов. Из 457 ООПТ семь имеют федеральный статус, 104 — местный, остальные же относятся к региональному уровню. Кроме того, в настоящее время находятся в стадии формирования еще 34 объекта регионального значения.