Путин назвал Таджикистан надежным союзником России

«Отношения у нас очень конструктивные, развиваются хорошими темпами. Таджикистан наш надежный союзник и партнер экономический хороший», — отметил Путин.
Глава государства добавил, что Москва занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Душанбе. Также Путин выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Помимо этого он отметил, что РФ продолжает сотрудничать с Таджикистаном в сфере безопасности на международной арене. Кроме этого, затрагивался вопрос и о студентах. Путин заявил о готовности увеличить квоту в вузах для учащихся из Таджикистана.
Двусторонние переговоры Путина и Рахмона проходят на курорте «Игора» в Ленинградской области 24 декабря.
В последний раз Путин и Рахмон встречались в ноябре на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Астане. Перед этим, 7 сентября, Путин поздравил президента Таджикистана с 33-й годовщиной независимости республики. Тогда российский лидер напомнил, что РФ и Таджикистан успешно сотрудничают в рамках Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, ООН и других многосторонних структур.