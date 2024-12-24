Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал Таджикистан надежным союзником России

Таджикистан является надежным союзником России. Об этом 24 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим коллегой Эмомали Рахмоном.

Источник: РИА "Новости"

«Отношения у нас очень конструктивные, развиваются хорошими темпами. Таджикистан наш надежный союзник и партнер экономический хороший», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что Москва занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Душанбе. Также Путин выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Помимо этого он отметил, что РФ продолжает сотрудничать с Таджикистаном в сфере безопасности на международной арене. Кроме этого, затрагивался вопрос и о студентах. Путин заявил о готовности увеличить квоту в вузах для учащихся из Таджикистана.

Двусторонние переговоры Путина и Рахмона проходят на курорте «Игора» в Ленинградской области 24 декабря.

В последний раз Путин и Рахмон встречались в ноябре на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Астане. Перед этим, 7 сентября, Путин поздравил президента Таджикистана с 33-й годовщиной независимости республики. Тогда российский лидер напомнил, что РФ и Таджикистан успешно сотрудничают в рамках Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, ООН и других многосторонних структур.

Путин Владимир