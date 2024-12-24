Путин назвал Таджикистан надежным союзником России

В последний раз Путин и Рахмон встречались в ноябре на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Астане. Перед этим, 7 сентября, Путин поздравил президента Таджикистана с 33-й годовщиной независимости республики. Тогда российский лидер напомнил, что РФ и Таджикистан успешно сотрудничают в рамках Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, ООН и других многосторонних структур.