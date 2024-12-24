Келлог заявил, что Трамп не намерен допустить повторения минских соглашений

«Мы видели мирные процессы в прошлом, например попытку России и Украины в рамках минского переговорного процесса, которая явно провалилась. Президент [Трамп] не хочет подобного, — сказал Келлог в интервью телеканалу Fox Business. — Он хочет справедливого, устойчивого и защищенного мира».
Келлог добавил, что Трамп «осознает важность тех отношений, которые у него есть с союзниками, а также с [президентом России] Владимиром Путиным». Он выразил надежду на то, что избранному американскому президенту удастся добиться урегулирования конфликта на Украине «в относительно ближайшем будущем».
Трамп ранее заявил, что ждет возможности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта.
Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014—2015 гг. для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Процесс по урегулированию конфликта зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять политическую часть Минских соглашений.