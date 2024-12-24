Келлог заявил, что Трамп не намерен допустить повторения минских соглашений

Келлог добавил, что Трамп «осознает важность тех отношений, которые у него есть с союзниками, а также с [президентом России] Владимиром Путиным». Он выразил надежду на то, что избранному американскому президенту удастся добиться урегулирования конфликта на Украине «в относительно ближайшем будущем».