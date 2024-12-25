Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко станцевал на новогоднем балу

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко станцевал вальс на новогоднем балу во Дворце Независимости с одной из молодых участниц праздника.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Как уточнила пресс-служба главы государства, в программу этого мероприятия, которое стало уже традиционным, были включены такие танцы как полонез и вальс.

«Традиционно на балу вальсировал и Глава государства Александр Лукашенко. Также среди танцующих были замечены Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, Заместитель Главы Администрации Президента Владимир Перцов, Министр образования Андрей Иванец, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, на этот раз было новшество — танец шапелуаз (Chapelloise), который широко известен в Европе. Были также традиционные краковяк, полька, галоп, падепатинер, кадриль и бурре.

Финишной точкой классической программы стал массовый танцевальный флешмоб под композицию «Потолок ледяной». Ее исполнил Президентский оркестр Беларуси. Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», глава государства понял, что в какой-то момент молодежь нужно оставить на неформальную часть «без взрослых».

Президент попрощался с молодыми участниками бала и покинул зал под аплодисменты.

Лукашенко Александр