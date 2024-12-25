Лукашенко станцевал на новогоднем балу

Как уточнила пресс-служба главы государства, в программу этого мероприятия, которое стало уже традиционным, были включены такие танцы как полонез и вальс.
«Традиционно на балу вальсировал и Глава государства Александр Лукашенко. Также среди танцующих были замечены Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, Заместитель Главы Администрации Президента Владимир Перцов, Министр образования Андрей Иванец, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, на этот раз было новшество — танец шапелуаз (Chapelloise), который широко известен в Европе. Были также традиционные краковяк, полька, галоп, падепатинер, кадриль и бурре.
Финишной точкой классической программы стал массовый танцевальный флешмоб под композицию «Потолок ледяной». Ее исполнил Президентский оркестр Беларуси. Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», глава государства понял, что в какой-то момент молодежь нужно оставить на неформальную часть «без взрослых».
Президент попрощался с молодыми участниками бала и покинул зал под аплодисменты.