Кабмин Украины намерен исключить белорусский язык из списка охраняемых

Кабмин Украины намерен исключить белорусский и русский языки из списка охраняемых. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет ТАСС.
Сообщается, что Кабинетом министров Украины был одобрен проект, касающийся изменений в некоторые законы по причине обновления официального перевода так называемой Европейской хартии региональных языков. Указанный документ подразумевает сохранения этих языков в стране, содействие их использованию как в устной, так и в письменной форме, общественной и частной жизни. Также документ подразумевает обеспечение надлежащих форм их преподавания, изучения.
Мельничук отметил, что было предложено обновить список языков, к которым будет применять соответствующий режим как поддержки, так и особой защиты, который предусматривается указанной Хартией. Называются следующие языки: гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий. Также указываются венгерский, чешский, иврит, венгерский.
Из списка были исключены белорусский, русский языки. Кроме того, вместо греческого языка будет новогреческий, а вместо еврейского — иврит.
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