Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин Украины намерен исключить белорусский язык из списка охраняемых

Кабмин Украины принял решение, связанное с белорусским языком.

Источник: Комсомольская правда

Кабмин Украины намерен исключить белорусский и русский языки из списка охраняемых. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет ТАСС.

Сообщается, что Кабинетом министров Украины был одобрен проект, касающийся изменений в некоторые законы по причине обновления официального перевода так называемой Европейской хартии региональных языков. Указанный документ подразумевает сохранения этих языков в стране, содействие их использованию как в устной, так и в письменной форме, общественной и частной жизни. Также документ подразумевает обеспечение надлежащих форм их преподавания, изучения.

Мельничук отметил, что было предложено обновить список языков, к которым будет применять соответствующий режим как поддержки, так и особой защиты, который предусматривается указанной Хартией. Называются следующие языки: гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий. Также указываются венгерский, чешский, иврит, венгерский.

Из списка были исключены белорусский, русский языки. Кроме того, вместо греческого языка будет новогреческий, а вместо еврейского — иврит.

Тем временем Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз товаров Liqui Moly и Nivea до конца 2025.

Ранее Белстат сказал, что средняя зарплата белорусов снизилась до 2331 рубля.

Кроме того, власти Литвы ввели новые ограничения по товарам для Беларуси.