Кабмин Украины намерен исключить белорусский язык из списка охраняемых

Сообщается, что Кабинетом министров Украины был одобрен проект, касающийся изменений в некоторые законы по причине обновления официального перевода так называемой Европейской хартии региональных языков. Указанный документ подразумевает сохранения этих языков в стране, содействие их использованию как в устной, так и в письменной форме, общественной и частной жизни. Также документ подразумевает обеспечение надлежащих форм их преподавания, изучения.