Минобороны Украины попросило отсрочку на разработку условий демобилизации

В письме в парламент сказано, что Минобороны разработало проект закона об усовершенствовании механизмов ротации, определения порядка и условий увольнения со службы для некоторых категорий военных, в том числе длительное время находящихся в зоне боевых действий. Документ не поддержал Генштаб, поскольку его можно будет внести в Раду только при условии, что на воинском учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) будет стоять достаточное количество граждан.