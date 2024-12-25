По петербургскому стандарту построят жилой квартал в Новом Ташкенте

Во вторник, 24 декабря, губернатор Александр Беглов встретил в аэропорту Пулково президента Узбекистана Мавката Мирзиеева. Глава Узбекистана прибыл в Петербург по приглашению Владимира Путина для участия в неформальном саммите Содружества Независимых Государств. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
— Над проектом работают лучшие специалисты Петербурга в области градостроительства. К возведению квартала планируем привлечь ведущие строительные компании города. Построим его по нашему петербургскому стандарту, — отметил Александр Беглов во время встречи с президентом Узбекистана.
Губернатор Северной столицы также заявил, что будущий квартал, посвященный Санкт-Петербургу, станет одним из самых красивых и комфортных в Ташкенте. Кроме этого, Беглов выразил признательность президенту Узбекистанов за поддержку других проектов, объединяющих две страны.