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По петербургскому стандарту построят жилой квартал в Новом Ташкенте

Для этого власти Петербурга направят в Узбекистан ведущие строительные компании города.

Источник: Пресс-служба Смольного

Во вторник, 24 декабря, губернатор Александр Беглов встретил в аэропорту Пулково президента Узбекистана Мавката Мирзиеева. Глава Узбекистана прибыл в Петербург по приглашению Владимира Путина для участия в неформальном саммите Содружества Независимых Государств. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

— Над проектом работают лучшие специалисты Петербурга в области градостроительства. К возведению квартала планируем привлечь ведущие строительные компании города. Построим его по нашему петербургскому стандарту, — отметил Александр Беглов во время встречи с президентом Узбекистана.

Губернатор Северной столицы также заявил, что будущий квартал, посвященный Санкт-Петербургу, станет одним из самых красивых и комфортных в Ташкенте. Кроме этого, Беглов выразил признательность президенту Узбекистанов за поддержку других проектов, объединяющих две страны.

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