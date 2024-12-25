По петербургскому стандарту построят жилой квартал в Новом Ташкенте

Губернатор Северной столицы также заявил, что будущий квартал, посвященный Санкт-Петербургу, станет одним из самых красивых и комфортных в Ташкенте. Кроме этого, Беглов выразил признательность президенту Узбекистанов за поддержку других проектов, объединяющих две страны.