Кулеба допустил нападение Украины на Россию, если Киев не возьмут в НАТО

Кулеба считает, что единственный способ предотвратить следующий военный конфликт — это пригласить Киев в Североатлантический альянс. «Это может показаться нелогичным, но единственный способ помешать Украине и удержать ее от ведения [новой] войны с Россией — это принять ее в НАТО», — полагает бывший министр. Он объяснил это тем, что так Киев будет связан обязательствами перед союзниками не втягивать их в конфликт с Москвой.