Путин проведет неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Они одновременно являются участниками СНГ. В составе СНГ сейчас 11 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. При этом, как отмечал Путин, де-факто Молдавия и Украина давно уже являются номинальными участниками и не вовлечены в работу объединения. В 2024 году председателем союза является Армения, а в 2025 году эта роль перейдет к Белоруссии.