Путин проведет неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге

Предновогодняя встреча — многолетняя традиция организации, и этот год не стал исключением.
Как анонсировал помощник российского президента Юрий Ушаков, Путин на саммите подведет итоги российского председательства в СНГ в 2024 году, после чего главы стран пообщаются в неформальной обстановке. В этом году в объединении председательствовала Россия, а в следующем эта роль перейдет к Таджикистану.
Ожидается также, что в ходе обсуждения лидеры стран СНГ затронут и подготовку к празднованию 80-летия Победы в 2025 году. Ушаков отмечал, что все они приглашены в Москву.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, несмотря на свой статус, это «хорошая возможность еще раз сверить часы по всем актуальным проблемам, провести на полях двусторонние контакты, чем все лидеры, как правило, пользуются».
По его словам, для участников саммита подготовлены подарки. Кроме того, с учетом неформального и предновогоднего характера мероприятия их ждет культурная программа.
Песков отмечал, что в графике российского президента нет отдельной встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Однако лидеры двух стран смогут поговорить при необходимости.
Программа в Санкт-Петербурге
Рабочая программа в городе у главы государства началась накануне. Он посетил Эрмитаж, а также вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени руководителю музея Михаилу Пиотровскому. Вечером Путин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Завтра, 26 декабря, ожидается саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заседания пройдут в узком и расширенном составе. Подготовлен «солидный пакет документов», отмечали в Кремле.
Все мероприятия пройдут недалеко от Санкт-Петербурга — в курортном комплексе «Игора» (Ленинградская область).
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Они одновременно являются участниками СНГ. В составе СНГ сейчас 11 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. При этом, как отмечал Путин, де-факто Молдавия и Украина давно уже являются номинальными участниками и не вовлечены в работу объединения. В 2024 году председателем союза является Армения, а в 2025 году эта роль перейдет к Белоруссии.