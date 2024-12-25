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СМИ: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Возможное присоединение Гренландии к США, о котором ранее заявлял избранный американский президент Дональд Трамп, может стать самым крупным приобретением в истории страны, сообщает газета New York Post.

Источник: AP 2024

Издание указывает, что более двухсот лет назад США заключили с Парижем сделку по покупке французских владений суммарной площадью почти 828 тысяч квадратных миль (2,14 миллиона квадратных километров). В рамках соглашения, получившего название Луизианская покупка, к США отошли обширные территории, на которых в настоящее время располагаются более 15 штатов, включая Луизиану. Сделка с Францией стала крупнейших за всю американскую историю.

«План избранного президента Дональда Трампа по покупке Гренландии станет крупнейшим территориальным приобретением США в истории, превзойдя даже Луизианскую покупку 1803 года, которая на тот момент почти удвоила территорию Америки», — пишет газета.

Отмечается, что территория Гренландии, являющейся в настоящее время частью Дании, составляет 836,3 тысячи квадратных миль (2,16 миллиона квадратных километров). Таким образом, если Трамп сумеет заключить соглашение между Вашингтоном и Копенгагеном, то приобретение острова побьет предыдущий рекорд, установленный президентом США Томасом Джефферсоном.

Более того, подобная сделка обеспечит Вашингтону новые земли, площадь которых более чем вдвое превысит территорию Техаса, аннексированного у Мексики в 1845 году. Также по площади она превзойдет Аляску, купленную у Российской империи в 1867 году.

Ранее Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В понедельник премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть островом заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.

Трамп Дональд