СМИ: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США

Издание указывает, что более двухсот лет назад США заключили с Парижем сделку по покупке французских владений суммарной площадью почти 828 тысяч квадратных миль (2,14 миллиона квадратных километров). В рамках соглашения, получившего название Луизианская покупка, к США отошли обширные территории, на которых в настоящее время располагаются более 15 штатов, включая Луизиану. Сделка с Францией стала крупнейших за всю американскую историю.