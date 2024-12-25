Главы МО Турции и США обсудили вопросы обороны и ситуацию в Сирии

Министр обороны Турции Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которых обсуждались вопросы региональной безопасности и ситуация в Сирии.
Согласно сообщению Министерства обороны Турции, разговор состоялся 24 декабря и был посвящен двусторонним отношениям, а также вопросам обороны и безопасности, с особым акцентом на события в Сирии.
Анкара ранее неоднократно подчеркивала необходимость прекращения деятельности курдских вооруженных формирований в Сирии, которые в Турции считают террористическими. Турецкие власти заявляли о готовности содействовать их роспуску и поддерживать новые сирийские власти в этом процессе. Кроме того, Турция выражает недовольство американской поддержкой этих группировок, требуя ее полного прекращения.
Между тем Анкара и Дамаск готовятся к совместной операции против курдских боевиков в Сирии, если те откажутся сложить оружие.