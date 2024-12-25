Главы МО Турции и США обсудили вопросы обороны и ситуацию в Сирии

Анкара ранее неоднократно подчеркивала необходимость прекращения деятельности курдских вооруженных формирований в Сирии, которые в Турции считают террористическими. Турецкие власти заявляли о готовности содействовать их роспуску и поддерживать новые сирийские власти в этом процессе. Кроме того, Турция выражает недовольство американской поддержкой этих группировок, требуя ее полного прекращения.