NYP: Трамп серьезно настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала

Дональд Трамп, избранный президент США, проявляет серьезный интерес к идее приобретения Гренландии и Панамского канала.
Об этом сообщила газета New York Post, ссылаясь на источники, близкие к политику.
Один из инсайдеров отметил, что Трамп настроен на эту инициативу «абсолютно серьезно». Другой источник подчеркнул, что президент убежден: империи, которые не расширяют свои территории, начинают ослабевать.
Кроме того, Трамп, по словам собеседника издания, испытывает уважение к американским лидерам прошлого, которые способствовали территориальному росту США.
Ранее Дания на фоне геополитических интересов США приняла решение значительно увеличить финансирование оборонных инициатив в Гренландии, включая создание новых команд собачьих упряжек.