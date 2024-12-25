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NYP: Трамп серьезно настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала

Трамп верит, что «те империи, которые не растут, начинают рушиться».

Источник: Аргументы и факты

Дональд Трамп, избранный президент США, проявляет серьезный интерес к идее приобретения Гренландии и Панамского канала.

Об этом сообщила газета New York Post, ссылаясь на источники, близкие к политику.

Один из инсайдеров отметил, что Трамп настроен на эту инициативу «абсолютно серьезно». Другой источник подчеркнул, что президент убежден: империи, которые не расширяют свои территории, начинают ослабевать.

Кроме того, Трамп, по словам собеседника издания, испытывает уважение к американским лидерам прошлого, которые способствовали территориальному росту США.

Ранее Дания на фоне геополитических интересов США приняла решение значительно увеличить финансирование оборонных инициатив в Гренландии, включая создание новых команд собачьих упряжек.