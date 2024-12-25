«За два месяца словацкий народ мобилизовался и выступил за отмену санкций. Действительно, нам удалось собрать более 361 тыс. подписей. Для того, чтобы референдум состоялся — необходимо передать все подписанные бланки президенту Словакии, и именно он должен официально объявить о его проведении», — заявил он.
Матуш уточнил, что формулировка вопроса находится в проработке, но он, безусловно, будет касаться отмены ограничительных мер в отношении не только России, но российским физическим и юридическим лицам.
Активист заявил, что из-за антироссийских санкций в Словакии пострадали почти все отрасли: металлургия, тяжелая промышленность, медицина, туризм, машиностроение и другие. Более того, санкции негативно отразились не только на экономической, но культурной и научно-технической сфере.
«Тяжело загадывать в будущее, но, я думаю, что по мере ухудшения экономической ситуации, будут расти протестные настроения во всем обществе. Уже сейчас мы наблюдаем кризисные явления в здравоохранении и образовании — врачи и педагоги готовы выходить на улицы, чтобы добиться повышения зарплат на фоне безудержной инфляции в стране», — отметил он.
Кроме того, собеседник уточнил, что объединение «Мотоциклисты Словакии — Брат за Брата» работает над сохранением памяти о Второй мировой войне и ее героях, о Красной Армии, регулярно участвует в восстановлении оскверненных памятников, с 2014 помогает детям из Луганска гуманитарной помощью и финансово.
Ранее, 22 декабря, в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимир Путин и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Тогда пресс-секретарь президентаДмитрий Песков уточнил, что визит премьер-министра Словакии был спланирован за несколько дней до этого.
После переговоров Фицо сообщил, что его визит в Россию был реакцией на заявление президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, о прекращении транзита газа через украинскую территорию. По его словам, Путин в ходе встречи заявил о готовности России поставлять газ Словакии напрямую после 1 января 2025 года.
В тот же день словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага назвал визит Фицо в Москву пощечиной для украинского лидера. Он подчеркнул, что народ Словакии поддерживает Россию и не считает это государство вражеским.