В Словакии в начале 2025 года начнется сбор подписей за выход страны из ЕС и НАТО

«Тяжело загадывать в будущее, но, я думаю, что по мере ухудшения экономической ситуации, будут расти протестные настроения во всем обществе. Уже сейчас мы наблюдаем кризисные явления в здравоохранении и образовании — врачи и педагоги готовы выходить на улицы, чтобы добиться повышения зарплат на фоне безудержной инфляции в стране», — отметил он.