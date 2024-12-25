NYP: покупка Гренландии станет крупнейшим приобретением в истории США

Потенциальная покупка Гренландии США, ранее обсуждаемая избранным президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, могло бы стать самым крупным поглощением в истории государства. Об этом сообщает издание New York Post.
Автор публикации сравнивает такую сделку с исторической Луизианской покупкой 1803 года, когда Соединенные Штаты приобрели у Франции значительные территории, почти удвоившие площадь страны в то время.
На данный момент территория Гренландии, находящаяся под юрисдикцией Дании, насчитывает 836,3 тысячи квадратных миль (2,16 миллиона квадратных километров). Если Трампу удастся договориться с правительством Копенгагена, то это позволит Соединенным Штатам превзойти даже Луизианскую покупку, которая тогда была крупнейшей транзакцией в истории страны.
Кроме того, такой шаг значительно расширит географические границы США, добавив больше площади, чем штат Техас, который вошел в состав США в 1845 году. Гренландия также окажется обширнее Аляски, приобретенной у Российской империи в 1867 году.
Ранее Дания на фоне геополитических интересов США приняла решение значительно увеличить финансирование оборонных инициатив в Гренландии, включая создание новых команд собачьих упряжек.