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NYP: покупка Гренландии станет крупнейшим приобретением в истории США

На данный момент Гренландия находится под юрисдикцией Дании.

Источник: Аргументы и факты

Потенциальная покупка Гренландии США, ранее обсуждаемая избранным президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, могло бы стать самым крупным поглощением в истории государства. Об этом сообщает издание New York Post.

Автор публикации сравнивает такую сделку с исторической Луизианской покупкой 1803 года, когда Соединенные Штаты приобрели у Франции значительные территории, почти удвоившие площадь страны в то время.

На данный момент территория Гренландии, находящаяся под юрисдикцией Дании, насчитывает 836,3 тысячи квадратных миль (2,16 миллиона квадратных километров). Если Трампу удастся договориться с правительством Копенгагена, то это позволит Соединенным Штатам превзойти даже Луизианскую покупку, которая тогда была крупнейшей транзакцией в истории страны.

Кроме того, такой шаг значительно расширит географические границы США, добавив больше площади, чем штат Техас, который вошел в состав США в 1845 году. Гренландия также окажется обширнее Аляски, приобретенной у Российской империи в 1867 году.

Ранее Дания на фоне геополитических интересов США приняла решение значительно увеличить финансирование оборонных инициатив в Гренландии, включая создание новых команд собачьих упряжек.