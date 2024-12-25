Fox News: крейсер ВМС США Gettysburg обстрелял два американских истребителя

Пострадавший F/A-18 был дозаправщиком, возвращавшимся после заправки других самолетов в рамках операции. В момент катастрофы он находился примерно в 16 км от авианосца. Источник Fox сообщил, что экипаж самолета заметил наведение ракеты и попытался маневрировать, но ракета попала в цель через три секунды. После этого инцидента авиаудары по хуситам с участием ударной группы Harry S. Truman были приостановлены.