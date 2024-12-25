Курдские ополченцы освободили четыре селения на севере Сирии

Об этом, как передал телеканал Rudaw, заявил официальный представитель СДС Фархад Шами. «Принято решение после двухнедельных оборонительных боев перейти к наступательным операциям возле моста Каракозак и плотины “Тишрин” на реке Евфрат, — указал военпред. — В результате освобождены от протурецких сил поселки Хобек-Туэйни, Кишла, Саидин и Хадж-Хусейн».
Шами сообщил, что курды уничтожили по меньшей мере 30 солдат противника и вывели из строя несколько единиц бронетехники. Потери СДС составили 16 бойцов. По его словам, сейчас ожесточенные бои идут в районе Абу-Калик, где находятся два других селения Эт-Тавахин и Хирбет-Туэйни.
После смены власти в Сирии поддерживаемые Турцией бригады Сирийской свободной армии (ССА) начали 9 декабря наступление на позиции СДС в Манбидже и городе Айн-эль-Араб (Кобани). 17 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников выступила с утверждением, что Турция наращивает силы вдоль границы с Сирией и готовится к широкомасштабному вторжению.
Ранее газета The Washington Post писала, что после падения правительства Башара Асада между протурецкими формированиями, входящими в состав пришедшей к власти оппозиции, и курдскими силами может начаться гражданская война.