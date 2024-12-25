Курдские ополченцы освободили четыре селения на севере Сирии

Шами сообщил, что курды уничтожили по меньшей мере 30 солдат противника и вывели из строя несколько единиц бронетехники. Потери СДС составили 16 бойцов. По его словам, сейчас ожесточенные бои идут в районе Абу-Калик, где находятся два других селения Эт-Тавахин и Хирбет-Туэйни.