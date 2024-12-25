Fox News: крейсер США Gettysburg за ночь обстрелял два американских истребителя

«В ту же ночь, когда истребитель ВМС США был сбит над Красным морем, второй самолет чуть не постигла та же участь», — сказано в материале. Добавляется, что ракета прошла в 30 м от самолета.
Источник Fox News добавил, что американские летчики возмущены инцидентами. Они назвали произошедшее серьезным нарушениям правил безопасности полетов. Пилоты также задались вопросом, была ли у экипажа ракетного крейсера достаточная подготовка для развертывания в регионе с высоким риском эскалации обстановки. Военные расследуют, отключила ли команда Gettysburg систему наведения на второй ракете.