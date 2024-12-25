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Fox News: крейсер США Gettysburg за ночь обстрелял два американских истребителя

Ракетный крейсер военно-морских сил (ВМС) США USS Gettysburg по ошибке сбил истребитель F/A-18, позднее обстреляв еще один американский самолет. Об этом сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на неназванного чиновника ВМС.

Источник: Reuters

«В ту же ночь, когда истребитель ВМС США был сбит над Красным морем, второй самолет чуть не постигла та же участь», — сказано в материале. Добавляется, что ракета прошла в 30 м от самолета.

Источник Fox News добавил, что американские летчики возмущены инцидентами. Они назвали произошедшее серьезным нарушениям правил безопасности полетов. Пилоты также задались вопросом, была ли у экипажа ракетного крейсера достаточная подготовка для развертывания в регионе с высоким риском эскалации обстановки. Военные расследуют, отключила ли команда Gettysburg систему наведения на второй ракете.