Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии и Панамского канала, пишет NYP

«Президент серьезен на сто процентов», — заявил один из источников издания, оценивая настрой Трампа по отношению к Гренландии и Панамскому каналу.
По словам второго собеседника, избранный президент верит, что «те империи, которые не растут, начинают рушиться». Источник газеты добавил, что сам Трамп «благоволит» бывшим американским президентам, которые проводили экспансии на континенте и способствовали расширению территории США.
«Он знает, что это наследие, которое не может быть искажено или отнято политической оппозицией», — добавил он.
Ранее Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США получить в собственность Гренландию. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в понедельник ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
Трамп 22 декабря также заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. По его словам, Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.