Великобритания за 10 лет увеличила расходы на оборону на 14%

Оборонные расходы Великобритании за период с 2012 по 2022 год увеличились на 14%, однако соперники страны на международной арене значительно опередили её в этом показателе. Об этом пишет газета The Times.
Согласно данным издания, за тот же десятилетний период расходы на оборону в Иране выросли на 57%, в Китае — на 60%, а в России — на 34%. В октябре Министерство финансов Великобритании одобрило бюджет на военные нужды в размере £56,9 млрд (около $71,3 млрд) на следующий год, что составляет лишь половину от военных расходов России.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял о намерении довести оборонный бюджет до 2,5% от ВВП, однако не уточнил сроки достижения этой цели. Ожидается, что более детальная информация станет доступна весной 2025 года, когда будет опубликован обзор состояния боеспособности вооруженных сил, подготовленный экспертной группой под руководством бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона. На данный момент доля оборонных расходов Великобритании составляет около 2,3% от ВВП.
Между тем в Испании заявили, что достичь уровня оборонных расходов в 3% от валового внутреннего продукта среди стран НАТО кажется невозможным.