Великобритания за 10 лет увеличила расходы на оборону на 14%

Согласно данным издания, за тот же десятилетний период расходы на оборону в Иране выросли на 57%, в Китае — на 60%, а в России — на 34%. В октябре Министерство финансов Великобритании одобрило бюджет на военные нужды в размере £56,9 млрд (около $71,3 млрд) на следующий год, что составляет лишь половину от военных расходов России.