Александр Дубинский, депутат Верховной рады, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, выразил мнение, что Владимир Зеленский является основным препятствием для достижения мира в Украине.
В своем Telegram-канале он отметил, что хотя Зеленский этого еще не осознает, он представляет собой главное препятствие для мирного соглашения, к которому стремятся не только пользователи Facebook*, но и все украинцы, от обычных граждан до солдат.
Дубинский также утверждает, что продолжение военных действий и создание «искусственной реальности войны» — это интересы тех, кто извлекает прибыль из конфликта. Он заявил, что Зеленский является главным «торговцем горем и смертью», и что его отставка — это необходимое условие для завершения войны.
Ранее бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил недоумение по поводу действий Владимира Зеленского, который, по его мнению, не проявляет готовности к принятию разумных предложений для мирного урегулирования конфликта.