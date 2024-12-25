Броневик с командирами ЦАХАЛа подорвали на Западном берегу реки Иордан

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нападения 7 октября 2023 года палестинского движения «Хамас» на Израиль. В ответ он объявил о блокаде палестинского анклава и начал обстрелы Газы, а также Ливана и Сирии, а также наземную операцию. Удары по Израилю и связанным с ним судам также наносят хуситы.