Броневик с командирами ЦАХАЛа подорвали на Западном берегу реки Иордан

Инцидент произошел в окрестностях палестинского города Тулькарм. Взрывное устройство повредило бронеавтомобиль «Давид», в котором была группа старших и высших офицеров ЦАХАЛа. В машине, в частности, находились командующий дивизией «Иудея и Самария» бригадный генерал Яки Дольф, и Аюб Каюф, который командует региональной бригадой «Менаше». Полковника срочно эвакуировали с места происшествия для оказания помощи. Его родственников проинформировали о произошедшем. Остальные пассажиры броневика не пострадали.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нападения 7 октября 2023 года палестинского движения «Хамас» на Израиль. В ответ он объявил о блокаде палестинского анклава и начал обстрелы Газы, а также Ливана и Сирии, а также наземную операцию. Удары по Израилю и связанным с ним судам также наносят хуситы.